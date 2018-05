aufeminin : Information concernant les conditions de départ de la Présidente Directrice Générale avec la date au 30 avril 2018.

Conditions de départ de Marie-Laure Sauty de Chalon

Paris, le 1er mai 2018,

Conformément au Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF révisé au mois de novembre 2016 et aux articles L.225-42-1 et R.225-34-1 du code de commerce, la société auféminin S.A. (ci-après la « Société ») rend publiques les conditions de départ de Madame Marie-Laure Sauty de Chalon, Présidente Directrice Générale de la Société, à la suite des décisions du conseil d'administration en date du 27 avril (dans sa nouvelle composition) et du 29 avril 2018 ayant décidé la révocation de Madame Marie-Laure Sauty de Chalon de ses fonctions de Présidente Directrice Générale et autorisé la conclusion d'un protocole transactionnel entre la Société et Madame Marie-Laure Sauty de Chalon.

1.

Indemnité de départConformément aux engagements pris par le conseil d'administration de la Société dans sa réunion du 8 mars 2017, Madame Marie-Laure Sauty de Chalon percevra une indemnité de révocation d'un montant de 1.018.550 euros bruts correspondant à 18 mois de rémunération fixe et variable annuelle calculés sur la base de la moyenne des douze derniers mois précédents sa révocation intervenue le 27 avril 2018.

Cette indemnité de départ sera versée dans les 10 jours suivant l'approbation par la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle de la Société et au plus tard le 30 juin 2018.

2.

Indemnité transactionnelleConformément à la décision du conseil d'administration de la Société du 29 avril 2018, en contrepartie d'une renonciation à toute réclamation et sans reconnaissance de responsabilité de la Société, Madame Marie-Laure Sauty de Chalon percevra une indemnité transactionnelle d'un montant de 310.000 euros bruts, comprenant 170.000 euros bruts compensant le prorata de ses droits à rémunération variable et bonus long terme au titre des quatre premiers mois de l'exercice 2018.

Cette indemnité transactionnelle sera également versée dans les 10 jours suivant le vote de la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle de la Société et au plus tard le 30 juin 2018.

3.

Engagement de non-concurrenceEnfin, Madame Marie-Laure Sauty de Chalon sera tenue par un engagement de non-concurrence de 6 mois. En contrepartie de cet engagement de non-concurrence et pendant toute sa durée, Madame Marie-Laure Sauty de Chalon percevra une indemnité mensuelle de 40.000 euros bruts, correspondant à 70% de sa rémunération mensuelle, soit un montant total, sur l'ensemble de la période de non-concurrence, de 240.000 euros bruts.

Cette indemnité sera versée à Madame Marie-Laure Sauty de Chalon dans les 10 jours suivant le vote la prochaine assemblée générale ordinaire annuelle de la Société et au plus tard le 30 juin 2018 et son versement fera l'objet d'une approbation par l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018.

La société Axel Springer International Holding GmbH, qui a cédé sa participation de contrôle à TF1 le 27 avril 2018, remboursera à la Société le montant des indemnités versées à Madame Marie-Laure Sauty de Chalon à concurrence d'un montant de 1.268.749,51 euros, ainsi que les charges sociales y afférentes.

La présente information est établie et mise en ligne sur le site internet de la Société : aufeminin.com en application des dispositions du Code de gouvernement d'entreprise AFEP-MEDEF et du code de commerce.