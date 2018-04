COMMUNIQUÉ DE PRESSE

aufeminin et Marmiton font entendre leurs voix

Paris, le 25/04/2018

Férues d'innovation, les équipes des deux médias capitalisent sur leur expérience dans l'adaptation des contenus aux différents usages pour travailler leur présence sur deux nouveaux canaux : les podcasts et les enceintes connectées.

aufeminin lance plusieurs podcasts axés sur les thématiques qui lui sont chères : intimité, parentalité, empowerment féminin. Le premier format, « Elles racontent », donnera la parole à des femmes aux parcours de vie singuliers.

Marmiton prépare en mai un podcast hebdomadaire tout en gourmandise, autour des produits et recettes de saison.

Les deux marques travaillent également sur les enceintes connectées afin de proposer services et formats courts adaptés à ce nouveau type d'expérience.

Ces développements vont reposer sur un modèle publicitaire hybride, à mi-chemin entre celui du web et celui de la radio.

Avec des marques médias comme : aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, Zimbio, Livingly et Netmums notamment, le Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique Latine.

Le Groupe aufeminin monte en puissance sur toutes les plateformes telles que le mobile, les vidéos et les réseaux sociaux et renforce sa stratégie de diversification avec les piliers ecommerce, programmatique et brandcontent.

