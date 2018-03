aufeminin : la rentabilité en recul sur l'exercice

13/03/2018 | 09:57

Dévoilés hier soir, les comptes annuels du Groupe aufeminin ont notamment révélé un bénéfice net part du groupe de 11 millions d'euros, stable comparativement à son niveau de 2016.



Le bénéfice opérationnel a en revanche reculé de 32% à 12,1 millions d'euros et l'Ebitda s'est contracté de 14% à 21,3 millions.



En termes d'activité, aufeminin a enregistré un chiffre d'affaires de 113,5 millions d'euros, soit une croissance de 6% par rapport au précédent exercice.



'Dans un environnement en grande mutation, aufeminin poursuit la profonde transformation de son modèle économique vers plus de programmatique, de content marketing et de social e-commerce. Porteurs en termes de chiffre d'affaires et de résultats, ces changements pèsent fortement sur la rentabilité du groupe. Aufeminin accélère désormais son positionnement sur l'Influence, le Brand Publishing et le Social Media et garde comme objectif une profitabilité élevée', a commenté Marie-Laure Sauty de Chalon, PDG du groupe.





