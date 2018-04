aufeminin : mise à disposition du rapport financier annuel 2017

Paris, le 30 avril 2018 - 18h00 - Groupe aufeminin (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM), 1er créateur de communautés, annonce ce jour la publication et le dépôt auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) de son rapport annuel pour l'exercice clos au 31 décembre 2017.

Ce rapport comprend notamment :

 Le rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée générale mixte prévu en juin 2018 ;

 Le rapport de Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE) ;

 Le rapport sur le gouvernement d'entreprise et le contrôle interne ;

 Les comptes consolidés et sociaux d'Aufeminin S.A. et leurs annexes, ainsi que les rapports des Commissaires aux comptes ;

 Le rapport sur les honoraires des Commissaires aux comptes.

Le rapport est disponible sur le site de la société : http://corporate.aufeminin.com/investisseurs/documents-financiers et, par ailleurs, une version imprimée est également disponible sans frais au siège social de la société aufeminin, 8 rue Saint Fiacre, 75002 Paris.

À propos d'aufeminin

Avec des marques médias comme : aufeminin, Marmiton, My Little Paris, Merci Alfred, Onmeda, Zimbio, Livingly et Netmums notamment, le Groupe est présent dans plus de 20 pays, en Europe, au Maghreb, en Amérique du Nord et en Amérique Latine.

Le Groupe aufeminin monte en puissance sur toutes les plateformes telles que le mobile, les vidéos et les réseaux sociaux et renforce sa stratégie de diversification avec les piliers ecommerce, programmatique et brand content.

My Little box : https://www.mylittlebox.fr/ Gambettes box : https://www.gambettesbox.fr/ Loom: https://www.loom.fr/

Edie & Watson : https://www.edie-et-watson.com/ Gretel box : https://www.gretel-box.com/

Beautiful Box by aufeminin : https://www.beautiful-box.com/

Le Groupe aufeminin, détenu à 78,31% par le groupe Axel Springer, est coté en bourse au compartiment B d'Euronext Paris (ISIN : FR0004042083, MNEMO : FEM). En 2017, il a réalisé un chiffre d'affaires de 113,5M€ pour un EBITDA de 21,3 M€.

http://corporate.aufeminin.com

