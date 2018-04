AUPLATA : a démarré l'assemblage de l'usine de cyanuration de Dieu Merci

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Auplata annonce que l'ensemble des conteneurs transportant les modules de l'unité de production de cyanuration de Dieu Merci, en provenance d'Afrique du Sud, sont désormais arrivés sur le site de l'installation. Les opérations d'assemblage de l'unité de traitement modulaire par cyanuration ont démarré, sous la supervision et la responsabilité de SGS Bateman, société d'ingénierie de premier plan leader dans la fourniture de services d'ingénierie et de construction d'usines pour l'industrie minière.Le montage sera assuré par les équipes de la société guyanaise STMG (Soudure Tuyauterie Maintenance Guyanaise), basée à Kourou, filiale du groupe Foselev. Au total, 40 personnes interviendront au cours des opérations d'assemblage.Auplata vise de finaliser la construction de l'usine et d'initier les premiers tests de mise en service au cours du mois de juillet 2018.