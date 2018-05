Auplata : vers une étude de préfaisabilité sur Yaou

22/05/2018 | 08:01

Auplata annonce qu'à la suite de l'étude de cadrage publiée fin 2017 et réalisée sur la base d'un niveau de ressources inférées par le cabinet Sofreco, la société a demandé à ce cabinet de concevoir un programme de travaux notamment pour le gisement de Yaou.



Ce programme vise à déclarer les réserves du gisement connu au sens JORC ou NI 43-101 et réaliser une étude de préfaisabilité (Pre-Feasability Study - PFS) dont la durée est estimée de 18 mois pour un budget de l'ordre de 2,6 millions d'euros.



L'expertise financière réalisée en décembre 2017 a révélé une valeur pour ce seul gisement de Yaou comprise entre 44,3 et 51,3 millions d'euros. La valeur totale des actifs miniers de Dieu Merci, Yaou et Dorlin est estimée dans les comptes consolidés à 80,6 millions.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.