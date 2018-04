Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d'or français coté en Bourse, est heureux d'annoncer que l'ensemble des conteneurs transportant les modules de l'unité de production de cyanuration de Dieu Merci, en provenance d'Afrique du Sud, sont désormais arrivés sur le site de l'installation.

Les opérations d'assemblage de l'unité de traitement modulaire par cyanuration ont démarré, sous la supervision et la responsabilité de SGS Bateman, société d'ingénierie de premier plan leader dans la fourniture de services d'ingénierie et de construction d'usines pour l'industrie minière. Le montage sera assuré par les équipes de la société guyanaise STMG (Soudure Tuyauterie Maintenance Guyanaise), basée à Kourou, filiale du groupe FOSELEV. Au total, 40 personnes interviendront au cours des opérations d'assemblage.

Auplata vise de finaliser la construction de l'usine et d'initier les 1ers tests de mise en service au cours du mois de juillet 2018.

Auplata en bref

Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d'or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers en Guyane française. Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie minière guyanaise.

Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d'Ivoire.

Le capital social d'Auplata est composé de 201 815 005 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata : www.auplata.fr.

