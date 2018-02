Mercredi 31 janvier 2018

2017 : une année de forte croissance

Chiffre d'affaires : 85,6 m€

+12,4 % ( + 14,7% à change constant)

En 2017, le Groupe affiche une croissante très satisfaisante à 12.4% (14,7 % en change constant).

Cette forte progression de chiffre d'affaires (+ 9,5m€ par rapport à l'exercice 2016) a été générée en premier par les belles performances de la filiale allemande, qui a signé un contrat significatif sur 5 ans avec la chaine d'hypermarchés allemande Kaufland ( plus de 1000 magasins en Europe) et aussi celles de la filiale américaine qui retrouve un niveau de chiffre d'affaires d'environ 15 millions de dollar.

La filiale australienne continue sa croissance forte en dépassant le seuil de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Enfin, la France a profité d'une demande soutenue par la mise en place de la nouvelle norme anti-fraude NF 525.

La filiale britannique, quant à elle, réussit à stabiliser son chiffre d'affaires en monnaie locale malgré l'environnement perturbé au Royaume-Uni par le Brexit.

L'ensemble de ces variations est très positif et permet au Groupe d'afficher un chiffre d'affaires de presque 86 millions d'euros.

Evolution du chiffre d'affaires annuel par entités:

Allemagne : 12 220 K€ + 27,06 %

Australie : 10 261 K€ + 19,32 % (+ 19,24 % en monnaie locale)

Etats Unis : 13 249 K€ + 27,17 % (+ 28,84 % en monnaie locale)

France : 29 648 K€ + 14,39 %

Royaume Uni : 20 289 K€ - 6,30 % (- 0,1 % en monnaie locale)

Chiffre d'affaires consolidé (K€) 2016 2017 Variation Variation à change constant 1er trimestre 18 621 19 590 + 5,21 % + 7,1 % 2ème trimestre 19 408 22 899 +17,99 % + 19,6 % 3ème trimestre 17 842 18 998 + 6,48 % + 9,0 % 4ème trimestre 20 335 24 179 + 18,78 % + 22,1 % Cumul annuel 76 206 85 666 + 12,42 % + 14,7 %

Ambitions 2018

Avec les signatures de grandes enseignes et le démarrage de l'activité bornes (objet de la prise de participation dans la société CJS) le groupe ambitionne de nouveau une croissance soutenue pour l'année 2018.

Prochaine publication

Résultats annuels 2017 : le 26 avril 2018 après bourse.

Une réunion de présentation des résultats aura lieu le 27 avril 2018 à 10 heures au Palais Brongniart, Salle Napoléon, Place de la Bourse, 75 002 Paris.

A propos d'Aures

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de l'hôtellerie restauration.

Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l'encaissement et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, tablettes POS, Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, etc ).

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires dans plus de 50 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

