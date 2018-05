Jeudi 3 mai 2018

Un premier trimestre 2018 exceptionnel :

Chiffre d'affaires en hausse de 30,7 % (35,8 % en change constant)

Pour le premier trimestre 2018, le Groupe signe un niveau de chiffre d'affaires record avec une progression supérieure à 30%.

La filiale allemande réalise la plus belle performance du Groupe, avec un bond de 61% de son chiffre d'affaires, et ce, en partie, avec le déploiement du contrat avec le groupe Kaufland en Europe.

L'entité française, boostée par le mise en place de la norme NF525 et le démarrage des livraisons pour différents grands comptes, enregistre une hausse de 47 %.

Les filiales américaine et australienne poursuivent leur développement à un rythme soutenu avec une hausse de respectivement 56% pour les Etats-Unis et près de 30% pour l'Australie en monnaie locale.

La filiale britannique stagne (-1% en monnaie locale) dans un environnement économique toujours perturbé.

Evolution du chiffre d'affaires par entités :

Australie : 2 185 K€ + 16,3 % (+ 29,7 % en monnaie locale)

Allemagne : 4 023 K€ + 61,0 %

Royaume Uni : 4 985 K€ - 3,6 % (-1,1 % en monnaie locale)

France : 10 390 K€ + 46,8 %

Etats Unis : 4 013 K€ + 35,3 % (+56,3 % en monnaie locale)

Chiffre d ‘affaires consolidé (K€) 2017 2017 Variation Variation à change constant 1er trimestre 19 591 25 596 + 30,7 % + 35,8 %

Perspectives

Le groupe confirme ses ambitions pour 2018 à savoir :

- rentabiliser sa prise de participation dans la société CJS PLV par le démarrage de son activité bornes,

- finaliser la croissance externe engagée aux Etats-Unis début 2018,

- lancer une nouvelle génération de terminaux point ventes,

- dépasser le seuil des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Prochaine publication

Annonce du chiffre d'affaires du premier semestre 2018 : 26 juillet 2018 après bourse.

A propos d'Aures

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de l'hôtellerie restauration.

Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l'encaissement et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, tablettes POS, Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, etc ).

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires dans plus de 50 autres pays.

Code ISIN : FR 0013183589

Informations financières : Sabine De Vuyst

www.aures.com

Information réglementée

Information financière trimestrielle :

- Information financière du premier trimestre Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-53161-20180503annonce-ca-1t2018.pdf

