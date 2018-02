Aures Technologies : CROISSANCE EXTERNE

Mercredi 31 janvier 2018

AURES : Croissance externe

Le Groupe AURES informe le marché avoir signé une promesse d'achat irrévocable (*) en vue de procéder à l'acquisition de 100% des parts d'une société située aux Etats Unis, exerçant une activité connexe à celles d'AURES, et, réalisant un chiffre d'affaires de l'ordre de 40 millions de dollar.

Il est précisé que l'opération donnera lieu à une due diligence et devrait être financée par le recours à l'endettement.

Elle sera réalisée avant la fin du premier semestre 2018.

(*) sauf hypothèses exceptionnelles telle la force majeure

A propos d'Aures

Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur informatique de solutions matérielles complètes pour les secteurs du commerce, de la grande distribution de l'hôtellerie restauration.

Les systèmes conçus et développés par le Groupe sont destinés à la gestion IT, à l'encaissement et au marketing digital du POS au sens large (terminaux point de vente, tablettes POS, Panels PC, écrans pour affichage dynamique, bornes interactives sur mesure, etc ).

Avec un chiffre d'affaires consolidé de 85,6 millions d'euros pour 2017, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires dans plus de 50 autres pays.

