Aures Technologies : Prise de participation chez CJS et partenariat privilégié

Comme annoncé dans le communiqué du 20 septembre 2017, le Groupe AURES confirme avoir pris ce jour une participation à hauteur de 15 % dans le capital de CJS - PLV, spécialisée dans le design et la production industrielle d'équipements et mobiliers dédiés aux points de vente, ceci afin de développer l'activité « Bornes digitales » du Groupe. Le Groupe AURES annonce également avoir signé ce jour un accord de coopération privilégié avec CJS relatif à l'ingénierie, l'industrialisation, la production et la commercialisation des Bornes Digitales et Interactives.

Cet accord se substitue à la création d'une structure commune qui avait été envisagée et évoquée dans le communiqué du 20 septembre dernier. A propos d'Aures Créé en 1989 et coté sur Euronext depuis 1999, AURES est un constructeur de gammes complètes de produits informatiques (terminaux et tablettes points de ventes, affichage dynamique, bornes interactives…) destinés à la gestion, à l'encaissement et au marketing dans les points de vente quels que soient leur taille ou leur secteur (Retail, grande distribution, hôtellerie-restauration…). Avec un chiffre d'affaires consolidé de 76,2 millions d'euros pour 2016, le Groupe AURES possède une présence mondiale, avec un siège en France, des filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, en Australie et aux USA, ainsi qu'un réseau de partenaires, distributeurs et revendeurs implantés dans plus de 50 pays. Code ISIN : Code ISIN : FR 0013183589

www.aures.com

