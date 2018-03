Avaya : confirme le leadership de Sabio en matière d'expérience client avec la première accréditation complète pour Avaya Oceana 0 0 26/03/2018 | 18:35 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires - Sabio obtient une accréditation complète pour vendre, concevoir, implémenter et assurer le support des solutions d'engagement client omnicanal Avaya Oceana Avaya (NYSE:AVYA) a reconnu aujourd'hui l'expert en solutions d'expérience client Sabio en tant que premier partenaire des régions EMEA et APAC à obtenir l'accréditation complète Avaya Oceana. Cette accréditation confirme que Sabio est en mesure de vendre, concevoir, implémenter et assurer le support de solutions complexes de parcours client basées sur la solution d'engagement client omnicanal de nouvelle génération Avaya Oceana, et elle reconnait Sabio en tant qu'un des spécialiste mondial d'Avaya CX. L'accréditation témoigne de la profonde expertise de Sabio dans les solutions d'Avaya, déjà confirmée avec succès lorsque que le prix du Centre de Contact Partenaire de l'année lui fut décerné en 2017 et lors du gain du prestigieux prix du Projet de l'année. Sabio avait remporté le prix grâce à la réussite de son déploiement d'un des plus grand projet d'Avaya Oceana au monde pour le compte d'un important distributeur omnicanal européen. "Oceana est essentiel pour aider nos clients à atteindre les objectifs de leur transformation numérique, et nous sommes donc ravis de reconnaître la vision de l'expérience client de Sabio et de leur octroyer l'accréditation complète Avaya Oceana," a déclaré Nidal Abou-Ltaif, Président de Avaya International. "Outre l'obtention de toutes les certifications Oceana nécessaires, Sabio a également saisi l'opportunité commerciale, en déployant Oceana avec succès afin d'offrir une solution d'engagement client homogène à l'un des plus grand distributeur en Europe." "En devenant le premier partenaire Avaya Oceana complètement certifié et accrédité pour les région EMEA et APAC, Sabio témoigne de ses solides compétences ainsi que de sa détermination à soutenir Avaya en impulsant la vision Oceana," a ajouté Ioan MacRae, Managing Director d'Avaya UK. "Sabio ne se contente pas de seulement parler d'expérience client et d'innovation du parcours client ; c'est un partenaire qui tient toujours ses promesses, comme en témoigne son prix récent pour le Projet de l'année 2017 avec le déploiement d'Oceana." "Sabio s'engage à offrir une expérience fantastique tout au long du parcours des clients, et le fait d'être à présent accrédité pour proposer Avaya Oceana renforce considérablement notre proposition," a ajouté Russell Sheldon, Chief Commercial Officer de Sabio. "Cette dernière accréditation confirme Sabio en tant que partenaire idéal pour les déploiements Oceana importants.” À propos du groupe Sabio: Le groupe Sabio qui englobe Sabio, DatapointEurope et Bright UK, fournit des solutions et des services pour une interaction parfaitement fluide entre l'homme et le numérique, afin de garantir des expériences client exceptionnelles. Le groupe travaille avec des marques incontournables à l'échelle mondiale, notamment AA, AXA Assistance, BGL, BNP Paribas, DHL, HomeServe, Saga, Sainsbury’s Argos, Telefónica, Transcom Worldwide et Yorkshire Building Society. www.sabio.co.uk Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20180326005864/fr/

© Business Wire 2018 0 0 Réagir à cet article Modifier Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Je déclare être actionnaire de la société concernée Publier Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur AVAYA HOLDINGS CORP 18:35 AVAYA : confirme le leadership de Sabio en matière d'expérience client avec la p.. BU