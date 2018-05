Avenir Telecom : Premier bilan de l’exercice 2017-2018

Premier bilan de l'exercice 2017-2018 : mise en place d'une nouvelle feuille de route

Marseille, le 14 mai 2018. Le Groupe Avenir Telecom présente son premier bilan de l'exercice 2017-2018 (clos le 31 mars 2018).

L'exercice 2017-2018 a été marqué par la finalisation du plan de recentrage autour de la conception, du développement et de la distribution de téléphones mobiles (feature phones et smartphones) et d'accessoires (chargeurs, connectique, cartes mémoires, clés USB, protections d'écrans, coques renforcées) sous licence exclusive de marque Energizer®.

Renforcement du partenariat avec Energizer Holding

Dans ce cadre, Avenir Telecom et son partenaire Energizer Holding ont étendu en 2017 le territoire de l'accord de licence au marché nord-américain pour les mobiles et les cartes mémoire. Ceci permet désormais à Avenir Telecom de bénéficier d'un potentiel de distribution à l'échelle mondiale, de bénéficier pleinement de la progression continue du marché des mobiles alternatifs et des accessoires et de capitaliser sur la puissance de la marque Energizer®.

Enrichissement du catalogue de téléphones et d'accessoires

Avenir Telecom a dévoilé les fruits de ce partenariat dans le cadre du Mobile World Congress 2018. A cette occasion, Avenir Telecom exposait ses 22 références de téléphones mobiles (allant du Feature phones au Smartphone en passant par une gamme de téléphones durcis) dont pas moins de 12 nouveautés. Répartis en trois gammes distinctes (ENERGY, POWER MAX, HARDCASE), ces produits offrent tous une durée de batterie supérieure à la plupart des produits équivalents sur le marché.

En complément de sa gamme de téléphones mobiles, Avenir Telecom a développé une offre complète d'accessoires à la marque Energizer® (environ 600 références de chargeurs, connectiques, cartes mémoires, clés USB, protections d'écrans, coques renforcées) dont une nouvelle génération de chargeurs aux standards sans fils Qi, ainsi que des chargeurs rapides PD (Power Delivery) et QC3.0 (Qualcomm Charge).

Extension du réseau commercial

Ces produits sont commercialisés au travers d'un réseau international de master dealers couvrant 59 pays, dont 13 ont été ouverts au cours de cet exercice. Afin d'animer ce réseau de partenaires, Avenir

Telecom a procédé à un renforcement de son équipe commerciale durant l'exercice avec l'arrivée de nouveau profils.

Publication des résultats le 21 juin 2018

Dans ce contexte de profonde transformation, la société a décidé de publier en une seule fois son chiffre d'affaires annuel et l'ensemble de ses résultats le 21juin prochain.

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence de marque Energizer®. La distribution est assurée dans près de 60 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international.

Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

