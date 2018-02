Avenir Telecom présente les mobiles et accessoires de la célèbre marque Energizer® au Mobile World Congress

Marseille, le 23 février 2018.

Le Groupe Avenir Telecom présentera, dans le cadre du prestigieux Mobile World Congress, l'ensemble de sa gamme de téléphones mobiles et d'accessoires développés et commercialisés par le Groupe sous licence exclusive de marque Energizer®.

Mobile World Congress, le plus grand salon de l'industrie de la téléphonie mobile

Le Mobile World Congress (MWC) est organisé à Barcelone par la GSM Association qui regroupe 250 industriels et 850 opérateurs de téléphonie mobile à travers le monde. L'édition 2018 qui se tient du 26 février au 1er mars 2018 est l'occasion pour les fabricants de terminaux et d'accessoires de présenter leurs dernières innovations.

Avenir Telecom présente 22 téléphones dont 12 nouveautés

A cette occasion, Avenir Telecom expose ses 22 références de téléphones mobiles allant du Feature phones au Smartphone en passant par une gamme de téléphones durcis dont pas moins de 12 nouveautés.

Réparties en trois gammes distinctes la caractéristique principale de l'ensemble de ces produits est d'offrir une durée de batterie supérieure à la plupart des produits équivalents sur le marché.

Les trois gammes sont :

 ENERGY : feature phone et smartphone avec des batteries développant jusqu'à 3000 mAh ;

 POWER MAX : mobiles avec des batteries longue durée dont un smartphone avec une capacité de 16000 mAh ;

 HARDCASE : mobiles durcis, étanches certifiés IP68, antichocs et avec une batterie allant jusqu'à 5800 mAh.

Energizer® POWER MAX P16K Pro, nouveau fer de lance de la gamme

Avenir Telecom dévoilera à cette occasion son futur smartphone, Energizer® POWER MAX P16K Pro, doté de caractéristiques innovantes à ce jour.

Ce smartphone haut de gamme repousse les limites du connu. Sa batterie plus puissante que jamais avec ses 16000 mAh, son écran 5.99'pouces 18:9 FHD et sa mémoire de 6Go (RAM) + 128Go (ROM) en font un smartphone hors normes.

La nouvelle génération de chargeurs à l'honneur

En complément de sa gamme de téléphones mobiles, Avenir Telecom a développé une offre complète d'accessoires à la marque Energizer® (environ 600 références de chargeurs, connectiques,

cartes mémoires, clés USB, protections d'écrans, coques renforcées).

Lors du MWC 2018, le Groupe mettra en avant sa gamme d'accessoires garantie à vie ainsi que sa génération innovante de chargeurs aux nouveaux standards sans fils Qi, ainsi que des chargeurs

rapides PD (Power Delivery) et QC3.0 (Qualcomm Charge).

« Nous sommes fiers de présenter à l'occasion de ce Salon MWC 2018 nos toutes dernières nouveautés.

Dans un marché toujours plus concurrentiel, notre groupe, sous la licence exclusive Energizer®, va proposer au grand public et aux professionnels 12 nouvelles références intégrant les toutes dernières technologies : écrans 18:9 incurvés « edgless », les nouveaux processeurs MTK, mais aussi et surtout, nos nouvelles batteries à haute capacité.

Nos smartphones durcis ont un positionnement unique grâce à une souplesse d'utilisation en toute occasion : élégants au bureau, résistants à toutes épreuves sur les chantiers, lors de nos sorties sportives ou nos loisirs en extérieur en garantissant une véritable autonomie.

La force de notre groupe est d'innover toujours et encore afin de proposer à nos clients des produits fiables, solides et performantes. »

Jean-Daniel Beurnier - Président AVENIR TELECOM

A propos de Energizer®

Energizer® Holdings, Inc. dont le siège social est basé à St. Louis dans le Missouri aux Etats-Unis est

l'un des plus grands fabricants de piles, lampes de poche et portatives.

Energizer® est un leader mondial proposant des solutions en énergie avec un portefolio complet de produits dont la marque de piles Energizer® et sous differentes gammes telles Energizer® EcoAdvanced™; Energizer MAX®; Energizer® Ultimate Lithium™; Energizer Recharge® piles et

systèmes de charge, lampes de poche et portatives.

En 2016, Energizer® acquiert HandStands Holding Corporation, un des principaux concepteurs et distributeurs de parfums automobiles et de produits d'apparence. HandStands propose des produits innovants de marques reconnues telles que Refresh Your Car!®, California Scents®, Driven®, Bahama & Co.®, LEXOL® and Eagle One®.

A propos d'Avenir Telecom

Le Groupe Avenir Telecom est un concepteur et distributeur de smartphones et d'accessoires commercialisés sous licence de marque Energizer®. La distribution est assurée dans 40 pays et plus de la moitié des ventes sont réalisées à l'international.

Avenir Telecom est coté sur Euronext à Paris - compartiment C (FR0000066052 - AVT). L'action Avenir Telecom fait partie des indices CAC Mid & Small et CAC Technology.

