AVEXIS : l'offre de NOVARTIS s'ouvre aujourd'hui jusqu'au 14 mai

Données financières ($) CA 2018 0,80 M EBIT 2018 -344 M Résultat net 2018 -332 M Trésorerie 2018 447 M Rendement 2018 0,47% PER 2018 - PER 2019 VE / CA 2018 9 080x VE / CA 2019 93,0x Capitalisation 7 740 M Graphique AVEXIS INC Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AVEXIS INC Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Haussière Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 15 Objectif de cours Moyen 179 $ Ecart / Objectif Moyen -15% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Sean P. Nolan President, CEO & Director Daniel G. Welch Chairman Philip B. Donenberg Senior VP, Chief Financial & Accounting Officer Brian K. Kaspar Director & Chief Scientific Officer Sukumar Nagendran Chief Medical Officer & Senior Vice President Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AVEXIS INC 90.44% 7 740 GILEAD SCIENCES 5.00% 97 385 VERTEX PHARMACEUTICALS 7.69% 40 293 REGENERON PHARMACEUTICALS -14.47% 34 269 GENMAB 15.65% 13 175 BEIGENE LTD (ADR) 70.10% 8 925