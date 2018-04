Latécoère : les changes ont pesé au premier trimestre

24/04/2018 | 18:33

Publié ce mardi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de Latécoère s'est établi à 156,3 millions d'euros, en recul de 10,5% et de 3,6% en données organiques par rapport à la même période l'an passé.



Le groupe a imputé cette baisse notable à l'impact important de la dépréciation du dollar.



Dans le détail, la branche 'Aérostructures' a vu ses revenus se replier de 15% et de 8,1% en organique à 86,8 millions d'euros. Ceux tirés du pôle 'Systèmes d'interconnexion' ont pour leur part baissé de 4,2% et de 2,6% en organique à 69,5 millions d'euros.



Sur la base des prévisions des avionneurs et des nouveaux contrats remportés, Latécoère confirme cependant l'objectif d'une croissance organique sur l'ensemble de l'année en cours.





