AWOX : réduit ses pertes en 2017

Awox a essuyé une perte nette de 4,49 millions d'euros en 2017 après -5,653 millions d'euros en 2016. La perte opérationnelle courante du spécialiste des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers de la maison intelligente est, elle, passée de 5,06 millions d'euros à -3,14 millions d'euros. Le groupe a bénéficié du changement de modèle de sa distribution de l'activité AwoX Home : distribution indirecte portée par des partenaires industriels et commerciaux à compter de 2017 contre développement en direct par ses propres équipes commerciales auparavant.AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,2 millions d'euros, en croissance organique annuelle de 18%.AwoX se fixe pour objectif de maintenir en 2018 un rythme de croissance dynamique, porté par l'essor du marché de la maison intelligente et l'accélération du nouveau modèle de distribution. Cette croissance, conjuguée au plein effet des mesures de réduction des coûts, permet au groupe de viser un Ebitda 2018 positif contre - 400 millions d'euros en 2017.Le projet d'acquisition en cours d'une société européenne de domotique, présente dans les équipements électriques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité dans la maison de domotique, modifierait en profondeur le profil du groupe, avec l'apport de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel (chiffre d'affaires brut 2016-2017 de la cible) pour une marge d'Ebitda supérieure à 5%.AwoX vise de finaliser cette opération dans le courant du 2ème trimestre 2018.