Progression dynamique des ventes de +18% : 3 branches d'activité en croissance, AwoX désormais la marque leader de l'éclairage connecté grand public en Europe avec plus de 1 million de foyers équipés

Abaissement significatif de -25% des charges opérationnelles, sous l'effet du nouveau modèle de distribution, qui conduit à une forte progression de la rentabilité en 2017

Optimisation des flux d'investissements, à 1,91 M€ contre 4,06 M€ en 2016, sans altérer la capacité d'innovation du groupe

AwoX (Euronext – FR0011800218 – AWOX), pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), publie ses comptes annuels 2017 audités au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, arrêtés par le Conseil d'administration le 26 mars 2018. Les procédures d'audit des comptes sont effectuées et le rapport d'audit relatif à leur certification est en cours d'émission par les commissaires aux comptes.

En K€ - Données IFRS auditées 2016 2017 Chiffre d'affaires 10 369 12 242 Marge brute 5 229 5 275 % de marge brute 50,4% 43,1% EBITDA retraité(1) (3 121) (400) EBITDA (3 121) (1 090) Résultat opérationnel courant (5 059) (3 414) Autres produits et charges opérationnels (584) (601) Résultat opérationnel (5 643) (4 015) Résultat financier(2) (11) (475) Résultat net (5 653) (4 490)

L'EBITBA (Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations nettes aux amortissements et provisions, s'élevant à 2 017 K€ en 2017 et à 1 859 K€ en 2016, et hors charges calculées liées aux plans de paiement en actions s'élevant à 307 K€ en 2017 et 79 K€ en 2016.

(1) L'EBITDA retraité de -400 K€ exclut les charges de personnel et les charges liées au plan de réduction des coûts de 690 K€ comptabilisées en 2017 non récurrentes en 2018.

(2) Le résultat financier 2017 inclut des charges calculées non cash liées de 199K€ liées à l'émission des OCA (correspondant à la différence entre les actions créées au cours de la date de conversion avec la valeur nominale des OCA).

Activité 2017

A l'issue de l'exercice 2017, AwoX a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 12,2 M€, en croissance organique annuelle de +18%. L'ensemble des activités du groupe a contribué à ce dynamisme, ce qui témoigne à la fois de l'inflexion du marché de la Smart Home, mais également du succès de la réorganisation commerciale de Cabasse depuis 3 ans et de l'accroissement des m² linéaires dédiés à AwoX Home dans la distribution grâce aux accords industriels et commerciaux.

L'activité AwoX Home a enregistré une progression annuelle de +18%, qui marque le basculement réussi en 2017 du modèle de distribution à travers l'Europe (Eglo, Schneider Electric, etc.). Ce mouvement devrait s'accélérer en 2018, notamment sous l'effet d'un large déploiement des accords actuels en année pleine et de l'accord majeur, qui débutera au 2ème trimestre 2018, avec deux réseaux européens de distribution, constitués de plus de 2 000 boutiques et points de vente.

Cabasse Audio a enregistré une croissance de +19%, portée par le succès des nouveaux produits (barre de son home-cinéma Dolby Atmos, enceinte Haute-Fidélité Bluetooth nomade SWELL), le développement du modèle de distribution sélective des Cabasse Acoustic Center et, en fin d'année, des premières livraisons à Orange des barres de son home-cinéma « Cabasse for Orange » commercialisées avec succès par l'opérateur depuis novembre. En 2017, plus de 50% du chiffre d'affaires réalisé par Cabasse Audio a été réalisé avec des produits qui n'existaient pas fin 2014 au moment du rachat et qui sont désormais dotés de technologie de streaming.

Enfin, AwoX Technologies a renoué avec une croissance annuelle à deux chiffres (+13%) grâce au développement des licences de connectivité pour la Smart Home et l'audio multi-room qui prennent progressivement le relais des licences de technologies pour les tablettes et smartphones.

Résultats de l'exercice 2017

En 2017, le taux de marge brute s'est élevé à 43,1% du chiffre d'affaires contre 50,4% en 2016. Cette évolution est le résultat du changement de modèle de distribution de l'activité AwoX Home (distribution indirecte portée par des partenaires industriels et commerciaux à compter de 2017 vs. développement en direct par les équipes commerciales d'AwoX jusqu'en 2016). Grâce à cette évolution de son modèle de vente, Awox a pu multiplier quasiment par deux sa marge après frais commerciaux.

Parallèlement à ce changement de modèle commercial, le groupe a conduit, depuis le 2nd semestre 2016, une politique d'abaissement significatif de sa structure de coûts fixes (-2,52 M€ de baisse des charges opérationnelles l'an dernier, retraité des charges de personnel et des charges liées au plan de réduction des coûts non reconduites en 2018). L'ensemble des postes de charges ont ainsi été réduits, en particulier les frais commerciaux et marketing relatifs à la division AwoX Home (-34% soit -1,48 M€ vs. 2016), qui sont désormais portés par les partenaires commerciaux et industriels.

Sous l'effet de cette politique, la perte d'EBITDA annuelle a été considérablement réduite, à -1,09 M€ l'an dernier. L'EBITDA 2017 intègre des charges de personnel et des charges liées au plan de réduction des coûts, pour un total de 0,69 M€, qui ne seront pas reconduites en 2018. Hors ces charges non récurrentes, l'EBITDA retraité s'élève à -0,40 M€, désormais proche de l'équilibre, contre une perte d'EBITDA de -3,12 M€ en 2016.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, pour 2,02 M€, et de charges purement comptables (non décaissables) de 0,31 M€ liées aux plans d'intéressement, le résultat opérationnel courant ressort à -3,14 M€, en amélioration de +1,65 M€ d'une année à l'autre. Il convient de noter que ce montant de dotations aux amortissements, qui constitue un pic en 2017 consécutif à une période intense d'investissements en 2015 et 2016, va décroître sensiblement à compter de l'exercice 2018.

Le résultat opérationnel 2017 s'établit à -4,02 M€, après comptabilisation des autres charges opérationnelles non récurrentes de 0,60 M€, dont 0,40 M€ sont liées au plan de réduction des coûts, et 0,19 M€ au projet de croissance externe en cours.

Le résultat net part du groupe s'est élevé à -4,49 M€ en 2017 (-2,69 M€ retraité de l'ensemble des coûts non reconduits en 2018), en amélioration de +1,16 M€ (+2,96 M€ retraité) par rapport à l'année précédente.

Tableau des flux de trésorerie : un cash-flow opérationnel proche de l'équilibre en 2017

Grâce à la forte progression de la capacité d'autofinancement (+1,98 M€ sur un an) et d'une variation positive de BFR (1,52 M€ contre -0,04 M€ un an plus tôt) sous l'effet du nouveau modèle commercial, le groupe est quasiment parvenu à l'équilibre en termes de cash-flow opérationnel en 2017 (-269 K€ contre -3,81 M€ en 2016).

Comme attendu, les flux d'investissements ont été ramenés en 2017, à 1,91 M€ contre 4,06 M€ en 2016, année qui constituait un pic d'investissement pour le groupe (refonte du line-up produits de Cabasse, développement des dernières gammes de produits connectés, mise en place de la nouvelle ligne de production industrielle de Cabasse). AwoX a désormais renoué avec un rythme normatif d'investissements, sans altérer sa capacité d'innovation.

Les flux de financement se sont élevés à (0,87) M€. AwoX a notamment remboursé pour 1,64 M€ des emprunts échus et a contracté de nouveaux emprunts bancaires pour un montant de 1,10 M€.

En K€ - Données IFRS auditées 2016 2017 Capacité d'autofinancement (3 770) (1 786) Variation du BFR (35) 1 519 Cash-flow opérationnel (3 805) (267) Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement (4 055) (1 906) Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 966 (871) Variation nette de trésorerie (6 894) (2 974)

Situation bilancielle au 31 décembre 2017

Au 30 décembre 2017, les capitaux propres s'élevaient à 6,02 M€, pour une trésorerie disponible de 1,39 M€ et un endettement bancaire réduit à 5,14 M€.

ACTIF - En K€

Données auditées 31/12/

2016 31/12/

2017 PASSIF - En K€

Données auditées 31/12/

2016 31/12/

2017 Actif immobilisé 7 097 7 190 Capitaux propres 9 049 6 019 Stocks 4 495 3 517 Avances conditionnées 844 704 Créances clients 2 588 2 817 Dettes bancaires 6 780 5 140 Autres créances 2 379 2 108 Dettes fournisseurs 2 215 2 669 Trésorerie 4 739 1 385 Autres passifs 2 410 2 485 Total 21 298 17 017 Total 21 298 17 017

Perspectives 2018

L'exercice 2017 témoigne des premiers effets positifs de la stratégie visant à faire d'AwoX un groupe technologique européen leader de la Smart Home, présent sur les segments les plus dynamiques de ce marché, au travers deux marques fortes désormais constituées : Cabasse dans l'audio haute-fidélité, et AwoX dans la Smart Home et la domotique.

Au cours des dernières années, le groupe a bâti une marque émergente du lighting connecté en Europe, avec 1 million de produits écoulées depuis 2014, et a acquis et redressé Cabasse, une marque référente de l'audio haute-fidélité, qui réalise désormais la moitié de son activité à partir de produits de streaming.

Enfin, seul acteur européen à siéger aux boards d'OCF et de Bluetooth SIG aux côtés de géants mondiaux, AwoX a acquis une position au cœur des évolutions de l'IoT : la convergence Bluetooth / Wi-Fi, la connectivité entre les appareils, ou les commandes vocales.

Ces positions constituent aujourd'hui de véritables actifs qui permettent à AwoX de nouer des accords technologiques et de distribution avec des leaders mondiaux (Eglo, Schneider Electric, Orange, etc.), dans un modèle unique de partenariat de marque. En apportant ses technologies de connectivité à ces leaders, AwoX accède en contrepartie à une distribution plus volumique et déploie ainsi ses marques sur ses segments clés, adjacents de ceux de ses partenaires.

En 2018, portée par le succès des assistants à commande vocale (Google Home, Amazon Alexa), la voix constituera une nouvelle interface disruptive et contrôleur de la Smart Home. Du fait de sa maîtrise technologique et de son double positionnement unique, audio + lighting / domotique, AwoX est aujourd'hui parfaitement positionné pour bénéficier de cette nouvelle évolution en intégrant tous ses produits dans les écosystèmes d'agent vocal tiers, d'abord directement dans les produits Cabasse puis dans l'ensemble des produits AwoX Home (ampoules, prises contrôlées, consoles de contrôle, etc.)

Dans ce contexte, AwoX se fixe pour objectif de maintenir en 2018 un rythme de croissance dynamique, porté par l'essor du marché de la Smart Home et l'accélération du nouveau modèle de distribution. Cette croissance, conjuguée au plein effet des mesures de réduction des coûts, permet au groupe de viser un EBITDA 2018 positif.

Le projet d'acquisition en cours d'une société européenne de domotique, présente dans les équipements électriques et de domotique sans-fil pour le confort et la sécurité dans la maison de domotique, modifierait en profondeur le profil du groupe, avec l'apport de 20 M€ de chiffre d'affaires additionnel (chiffre d'affaires brut 2016-2017 de la cible) pour une marge d'EBITDA supérieure à 5%.

AwoX vise de finaliser cette opération dans le courant du 2ème trimestre 2018.

Agenda financier 2018

Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2018 : 25 avril 2018

trimestre 2018 : Chiffre d'affaires du 1 er semestre 2018 : 25 juillet 2018

semestre 2018 : Résultats semestriels 2018 : 26 septembre 2018

Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2018 : 25 octobre 2018

trimestre 2018 Chiffre d'affaires annuel 2018 : 6 février 2019

Cette date est donnée à titre indicatif, elle est susceptible d'être modifiée si nécessaire. La publication aura lieu après la clôture des marchés d'Euronext.

A propos d'AwoX

AwoX est un pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (Maison intelligente). Le groupe est un acteur majeur du lighting connecté, avec la plus large gamme d'ampoules LED intelligentes et d'accessoires connectés pour la maison, et de l'audio connecté multi-room. Ces deux univers constituent les segments les plus dynamiques du marché du Smart Home.

Première société sur les objets connectés cotée en Bourse en Europe en 2014, AwoX a fait l'acquisition de la société Cabasse, leader technologique en électroacoustique, principalement au travers de sa gamme d'enceintes haut de gamme, de produits acoustiques intégrés pour la maison et d'enceintes haute-fidélité connectées. AwoX et Cabasse ont ainsi donné naissance à un leader du streaming audio haut de gamme dédié à l'univers du Smart Home.

AwoX s'est aussi imposé comme l'acteur de référence des technologies de connectivité sans-fil autour du standard mondial d'échange de contenu à la maison UPnP/DLNA. AwoX siège aujourd'hui au Conseil d'administration de Bluetooth SIG et au Conseil d'administration d'OCF.

AwoX commercialise ses produits de lighting et audio connecté dans plus de 30 pays, et bénéficie d'une organisation mondiale établie, avec une filiale industrielle et commerciale à Singapour ainsi que des filiales aux Etats-Unis (Palo Alto), en Europe (Brest) et en Chine (Shenzhen).

En 2017, la société a été reconnue parmi les sociétés French Tech en hyper croissance pour la deuxième fois.

Libellé : AwoX

Code ISIN : FR0011800218

Code mnémonique : AWOX

Nombre d'actions composant le capital social : 4 074 286

Plus d'informations sur AwoX.com - Twitter : @AwoX - Facebook : /AwoXStriim

Contacts

AwoX

Alain Molinié - PDG

Tél. + 33 (0)4 67 47 10 00

invest@awox.com ACTUS - Relation investisseurs

Mathieu Omnes

Tél. : + 33 (0)1 53 67 36 92

momnes@actus.fr ACTUS - Relation presse

Nicolas Bouchez

Tél. +33(0)1 53 67 36 74

nbouchez@actus.fr

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52478-awox_cp_ra-2017_26032018_vf.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews