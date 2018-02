Cabasse, marque française emblématique leader sur le marché de l'acoustique Haute-Fidélité, annonce, à tous les utilisateurs actuels et futurs de la gamme Streaming CABASSE (la barre de son StreamBAR, base de son StreamBASE, enceintes Stream 1 & 3, StreamAMP et StreamSOURCE), la possibilité de contrôler dès à présent à la voix, leurs enceintes via Google Home.

Plus besoin désormais d'utiliser son Smartphone pour piloter et jouer sa musique : demandez-le à votre assistant personnel, et profitez ainsi simplement de vos musiques sur vos systèmes Cabasse.

Cabasse est l'une des toutes premières marques acoustiques à rendre ses enceintes compatibles avec Google Home. Alain Molinié, Président de Cabasse, commente : « Nous sommes très fiers d'offrir dès maintenant à tous nos clients qui possèdent déjà un produit de streaming Cabasse, la possibilité d'enrichir leur expérience musicale grâce au contrôle à la voix via une simple mise à jour logicielle. Cette évolution, fruit des anticipations R&D de nos ingénieurs, renforce un peu plus le positionnement unique et l'avance technologique du groupe AwoX - Cabasse en matière de convergence entre la Smart Home et l'audio Haute-Fidélité. »

A partir de leur enceinte intelligente vocale Google Home ou Google Home Mini, les utilisateurs des solutions Stream 1, Stream 3, Stream Source, Stream Bar, Stream Base & Stream AMP, auront la possibilité de commander leurs enceintes à la voix, sans avoir besoin de recourir à leur smartphone et l'application StreamControl.

Parmi les usages rendus possibles par le contrôle vocal :

La lecture audio : jouer de la musique, mettre en pause, arrêter la musique

jouer de la musique, mettre en pause, arrêter la musique La gestion des favoris : jouer jusqu'à 5 médias enregistrés

jouer jusqu'à 5 médias enregistrés La vérification et la gestion du niveau de volume : augmenter ou diminuer le volume

: augmenter ou diminuer le volume Des services supplémentaires tels que la lecture d'une station de radio et beaucoup d'autres à venir…

En associant l'Assistant Google et Cabasse, les utilisateurs profiteront de leur barre de son Cabasse ou enceinte favorite au son remarquable, mais aussi d'un assistant personnel simplifiant la commande et lecture de leurs titres favoris.

Comment rendre les produits Cabasse streaming compatibles Google Voice ?

Activez le contrôle vocal dans Stream CONTROL

Pour activer l'assistant vocal appelé « Cabasse », il suffit d'ouvrir l'application Stream CONTROL sur un smartphone ou une tablette, et de choisir le produit Cabasse que l'on souhaite contrôler par la voix parmi : Stream 1, Stream 3, Stream Bar, Stream Base, Stream AMP, & Stream Source (petit boîtier qui permet d'écouter de la musique en streaming sur n'importe quelle enceinte en haute-définition).

Il suffit alors de quelques paramétrages simples dans l'application Stream CONTROL pour accéder à votre assistant personnel Cabasse, et vivre une expérience musicale plus intuitive et évolutive.

A propos de Cabasse

Cabasse, entreprise française créée en 1950 par Georges Cabasse, s'est depuis toujours attachée à rechercher une parfaite restitution de la musique et des sons sans aucune altération, coloration ou distorsion. Poussée par la recherche et le souhait de sans cesse innover, Cabasse a inventé et développé la technologie des haut-parleurs coaxiaux. Cette dernière permet de loger plusieurs haut-parleurs dans un petit espace, pour offrir aux mélomanes et amateurs de musique l'essence et le frisson d'un son pur.

Cabasse a été rachetée en octobre 2014 par AwoX le pure player des technologies et objets connectés dédiés à la Smarthome. Expert des technologies de streaming, AwoX apporte à Cabasse des compétences supplémentaires pour conforter sa postion de leader de l'audio Haute-Fidélié mais aussi l'ambition de devenir un acteur incontournable sur le marché du Streaming Haute-Fidélité.

