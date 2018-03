AXA : Jefferies reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Jefferies a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 22,62 euros sur Axa après l’annonce du rachat d’XL Group. Le bureau d’études interprète la chute de l’action par l’inquiétude des investisseurs devant l’accélération inattendue du repositionnement du groupe vers plus de risques assurantiels (santé, protection et assurances hors vie). La taille de la transaction a également surpris, ajoute-t-il, plus de 12 milliards d’euros alors que l’assureur avait indiqué viser des transactions de 1 à 3 milliards d’euros.Par ailleurs, une partie du financement de l'opération dépendant de l'introduction en Bourse d'une partie des activités américaines, la valorisation à laquelle elle se fera a gagné en importance (4 milliards d'euros selon Jefferies). Le broker précise que cette valorisation devra prendre en compte le risque lié à de nouveaux placements (Axa a annoncé sa volonté d'accélérer son désengagement, NDLR).