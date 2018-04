AXA : S.A. annonce le dépôt d’un avenant No. 3 à la déclaration d’enregistrement en vue de l’introduction en bourse d’AXA US

AXA S.A. (« AXA ») annonce aujourd'hui le dépôt par AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH »), société holding américaine entièrement détenue par AXA, d'un Avenant No. 3 à la déclaration d'enregistrement dite S-1 (Form S-1) auprès de l'US Securities and Exchange Commission (« SEC ») concernant le projet d'introduction en bourse (« IPO1 ») et de cotation aux Etats-Unis des actions ordinaires d'AEH. L'offre devrait concerner une part minoritaire des actions ordinaires d'AEH, lesquelles seraient mises en vente par AXA en qualité d'actionnaire cédant. Il est prévu que l'introduction en bourse soit réalisée au cours du deuxième trimestre 2018, étant précisé toutefois qu'il n'existe aucune assurance que l'opération soit réalisée dans les délais escomptés voire qu'elle le soit effectivement.

L'offre d'actions sera opérée par un syndicat de banques garantes mené par Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC, avec Barclays Capital Inc. et Citigroup Global Markets Inc. agissant également en qualité de garants dans le cadre de l'offre. Le nombre d'actions offertes ainsi que la fourchette de prix ne sont, à ce stade, pas encore déterminés.

La déclaration d'enregistrement relative au projet d'introduction en bourse a été déposée auprès de la SEC mais n'est pas encore entrée en vigueur. Aucune action ne peut être vendue et aucune offre ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de cette déclaration d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.