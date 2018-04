AXA : S.A. annonce le lancement de l’introduction en bourse d’AXA Equitable Holdings, Inc.

AXA S.A. (« AXA ») annonce aujourd'hui le lancement de l'introduction en bourse de sa filiale à 100% AXA Equitable Holdings, Inc. (« AEH »), ainsi que le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre de cette opération.

AXA, en qualité d'actionnaire cédant, offre 137 250 000 actions* ordinaires d'AEH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 20 587 500 actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours. Le prix de l'offre devrait être compris entre 24 et 27 dollars américains par action.

Les actions sont proposées par un syndicat de banques mené par Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc. et Citigroup Global Markets Inc.

Les actions devraient être négociées sur le New York Stock Exchange sous le mnémonique (ticker symbol) « EQH ».

Le document d'enregistrement (registration statement) relatif au projet d'introduction en bourse a été déposé auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission mais n'est pas encore entré en vigueur. Aucune action ne peut être vendue et aucune offre ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de ce document d'enregistrement. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres financiers et ne saurait constituer une offre, une sollicitation ou une vente dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait, en application des dispositions légales et réglementaires applicables dans ladite juridiction, illégale sans enregistrement ou autorisation préalable.