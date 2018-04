AXA : avenant à la déclaration Form S-1 pour l'IPO d'AEH

09/04/2018 | 08:49

AXA annonce le dépôt par sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, d'un avenant No. 2 à la déclaration d'enregistrement Form S-1 auprès de la SEC concernant le projet d'introduction en bourse (IPO) et de cotation aux Etats-Unis des actions ordinaires d'AEH.



L'offre devrait concerner une part minoritaire des actions ordinaires d'AEH, lesquelles seraient vendues par AXA en qualité d'actionnaire cédant. L'IPO serait réalisée au deuxième trimestre, sans assurance que l'opération soit réalisée ou sur son calendrier.



L'offre d'actions sera opérée par un syndicat de banques garantes mené par Morgan Stanley et J.P. Morgan Securities, avec Barclays Capital et Citigroup Global Markets agissant également en qualité de garants dans le cadre de l'offre.



