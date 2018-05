AXA : fixe les modalités des obligations échangeables en actions AEH

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA a annoncé la fixation des modalités définitives des obligations d’un montant de 750 millions de dollars américains, obligatoirement échangeables en actions ordinaires de sa filiale américaine, AXA Equitable Holdings, Inc. (AEH), dont la cotation en bourse sur le New York Stock Exchange est prévue ce jour. Elles seront émises le 14 mai 2018 avec un taux d’intérêt fixe de 7,25% par an payable semestriellement.À la date d'échéance, les obligations échangeables en actions seront échangées pour un minimum de 31 914 894 actions si le prix des actions AEH est supérieur ou égal à 23,50 dollars américains par action, et un maximum de 37 500 000 actions si le prix des actions AEH n'excède pas le prix de l'introduction en bourse.Elles arriveront à échéance le 15 mai 2021, à moins qu'elles n'aient été échangées de façon anticipée par AXA ou en cas de survenance de certains évènements. AXA restera propriétaire des actions AEH sous-jacentes et percevra les dividendes qui y sont attachés pendant la durée des obligations échangeables en actions.Dans le cadre de l'offre, AXA a octroyé aux garants une option pour une période de 30 jours permettant d'acquérir jusqu'à 112,5 millions de dollars américains d'obligations échangeables en actions additionnelles.