Axa (+0,23% à 23,47 euros) a lancé l’introduction en Bourse de sa filiale américaine, Axa Equitable Holdings (AEH), ainsi que le début des présentations aux investisseurs dans le cadre de cette opération. Sa filiale regroupe les activités vie, épargne, retraite d'Axa aux Etats-Unis et le gestionnaire d’actifs AllianceBernstein.L'assureur offre 137,25 millions d'actions ordinaires d'AEH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 20,58 millions d'actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours. Le prix de l'offre devrait être compris entre 24 et 27 dollars américains par action. Axa retirerait un montant brut maximum 4,26 milliards de dollars (3,5 milliards d'euros) de cette opération, qui avait été annoncée en mai dernier.Elle a pris d'autant plus d'importance aux yeux des investisseurs que le produit de cette IPO servira à financer une partie de l'acquisition annoncée en mars de l'assureur américain, Groupe XL, pour 15,3 milliards de dollars.Ce rachat sera financé grâce aux 3,5 milliards d'euros de trésorerie disponible, à environ 3 milliards d'euros tirés de l'émission de dette subordonnée et à 6 milliards d'euros liés à l'introduction en Bourse prévue des activités américaines.Avant de pouvoir compter sur le produit de l'IPO, Axa a déjà reçu 3,2 milliards de dollars américains des transactions de réorganisation préalables à cette mise sur le marché, un versement dévoilé hier. Elles comprenaient notamment le remboursement de tous les prêts internes accordés par l'assureur ainsi que l'acquisition des participations dans Alliance Bernstein détenues auparavant par Axa et d'autres entités du groupe.L'assureur a aussi dévoilé cet après-midi le lancement d'une émission d'obligations pour un montant total d'environ 750 millions de dollars américains, obligatoirement échangeables en actions ordinaires d'Axa Equitable Holdings. Les obligations échangeables en actions auront un montant nominal de 1 000 dollars américains par obligation. Elles seront échangées par Axa en un nombre variable d'actions ordinaires d'Axa Equitable Holdings, à échéance prévue le 15 mai 2021 ou aux alentours de cette date.