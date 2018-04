Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Axa S.A. a annoncé le lancement de l’introduction en bourse de sa filiale à 100% Axa Equitable Holdings (AEH), ainsi que le début des présentations aux investisseurs (roadshow) dans le cadre de cette opération. L'assureur offre 137 250 000 actions ordinaires d’AEH et a consenti aux banques du syndicat une option permettant l’acquisition de 20 587 500 actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours. Le prix de l’offre devrait être compris entre 24 et 27 dollars américains par action.Le document d'enregistrement (registration statement) relatif au projet d'introduction en bourse a été déposé auprès de l'U.S. Securities and Exchange Commission mais n'est pas encore entré en vigueur. Aucune action ne peut être vendue et aucune offre ne peut être acceptée avant l'entrée en vigueur de ce document d'enregistrement.En parallèle, Axa a annoncé le lancement d'une émission d'obligations pour un montant total d'environ 750 millions de dollars américains, obligatoirement échangeables en actions ordinaires d'Axa Equitable Holdings. Les obligations Echangeables en actions auront un montant nominal de 1 000 dollars américains par obligation. Elles seront échangées par Axa en un nombre variable d'actions ordinaires d'Axa Equitable Holdings, à échéance prévue le 15 mai 2021 ou aux alentours de cette date.