AXA : lance une émission d'obligations d'environ 750 ME

26/04/2018 | 15:29

AXA annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'obligations pour un montant total d'environ 750 millions de dollars américains.



Ces obligations sont obligatoirement échangeables en actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc, qu'AXA entend introduire en bourse sur le New York Stock Exchange au 1er semestre 2018.



Les Obligations Echangeables en Actions auront un montant nominal de 1 000 dollars américains par obligation.



' Les Obligations Echangeables en Actions seront échangées par AXA en un nombre variable d'actions ordinaires d'AXA Equitable Holdings, Inc. à échéance prévue le 15 mai 2021 ou aux alentours de cette date, à moins qu'elles n'aient été échangées de façon anticipée par AXA ou en cas de survenance de certains évènements ' indique le groupe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.