AXA : modification de ses opérations suisses d'assurance vie

10/04/2018 | 09:58

AXA annonce la modification de ses opérations suisses d'assurance vie collective. Le portefeuille d'assurance vie collective en Suisse sera transformé en un modèle semi-autonome d'ici à fin 2018.



A compter de 2019, selon le modèle semi-autonome, les risques de décès et d'invalidité resteront assurés par AXA, tandis que les responsabilités liées à l'allocation d'actifs et aux rendements des investissements des assurés seront transférées aux Fondations. Le Groupe continuera d'offrir ses services de gestion d'actifs aux Fondations.



Le transfert d'actifs porte sur un montant d'environ 31 milliards de francs suisses aux fondations à fin 2018, incluant 3,5 milliards de francs suisses de réserves excédentaires.



' Au cours des dernières années, AXA a lancé avec succès de nouvelles offres d'assurance semi-autonome, qui représentent aujourd'hui 60% de ses affaires nouvelles en prévoyance collective. Avec cette modification, AXA devient l'acteur le plus important proposant des solutions d'assurance semi-autonome aux PMEs en Suisse ' a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA.



