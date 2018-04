AXA : modifie ses opérations suisses d’assurance vie collective, créant davantage de valeur pour ses clients et ses actionnaires

Dans l'environnement actuel, cette réorientation devrait nous permettre de proposer des solutions de prévoyance plus attractives à nos clients suisses sur le segment des PMEs, en combinant des perspectives de pensions de retraite plus élevées pour un coût plus faible. De plus, le segment en croissance de la prévoyance collective semi-autonome deviendra notre principale activité auprès des entreprises en Suisse. Nous comptons la développer en coopération avec nos partenaires afin de renforcer notre position de numéro un sur le marché suisse de l'assurance.