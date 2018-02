AXA : présente les résolutions soumises à l'AG par le Conseil d'administration

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

AXA a annoncé avoir publié au Bulletin des annonces légales obligatoires les résolutions que le Conseil d'administration soumettra à la prochaine Assemblée générale annuelle des actionnaires, le 25 avril 2018. Outre l'approbation d'un dividende en augmentation à 1,26 euro, il sera notamment proposé à l'Assemblée, le renouvellement des mandats d’administrateur de Denis Duverne, Thomas Buberl, et André François-Poncet.Il sera aussi proposé la nomination en tant qu'administrateurs de Patricia Barbizet et Rachel Duan en remplacement d'Isabelle Kocher et Suet Fern Lee dont le mandat arrive à échéance à l'issue de la prochaine Assemblée.Patricia Barbizet a été Directrice générale d'Artémis, la société d'investissement de la famille Pinault, dont elle demeure aujourd'hui administrateur. Elle est également Vice-Présidente du Conseil d'administration de Kering et administrateur référent de Total.Rachel Duan a débuté sa carrière chez GE en 1996 et occupe actuellement les fonctions de " President " et Directrice Générale de GE China et " President " et Directrice Générale de GE Healthcare China.