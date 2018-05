AXA : prix fixé pour l'IPO d'AXA Equitable Holdings

10/05/2018 | 08:45

AXA annonce la fixation du prix pour l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings Inc, à 20 dollars par action, soit 2.745 millions de dollars de recettes. L'offre doit démarrer ce jour sur le NYSE pour s'achever le 14 mai.



La compagnie d'assurances mettra sur le marché 137,25 millions d'actions AXA Equitable Holdings, représentant environ 24,5% des actions existantes, avec une option de sur-allocation de 30 jours pour près de 20,6 millions de titres supplémentaires.



Par ailleurs, le groupe a fixé le prix de l'offre de 750 millions de dollars d'obligations échangeables en actions AXA Equitable Holdings. Ces obligations seront émises le 14 mai et porteront intérêt à un taux fixe de 7,25% par an, payable semi annuellement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.