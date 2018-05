Axa : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Axa a annoncé la fixation du prix d’introduction en bourse de 137,25 millions d'actions existantes de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings, Inc. (AEH) à 20 dollars américains par action, ce qui correspond à un produit de 2,745 milliards de dollars américains. La fourchette initiale était de 24 à 27 dollars par action. Le placement porte sur des actions ordinaires d’AEH, vendues par l'assureur en qualité d’actionnaire cédant. La cession effectuée dans le cadre de l’IPO concerne environ 24,5% des actions existantes et émises d’AEH.Les actions devraient être admises aux négociations sur le New York Stock Exchange à partir d'aujourd'hui, sous le mnémonique" EQH ". La finalisation du placement est prévue le 14 mai 2018.Dans le cadre du placement, Axa a consenti aux banques du syndicat une option permettant l'acquisition de 20 587 500 actions ordinaires supplémentaires dans un délai de 30 jours.