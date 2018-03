Axa : La valeur du jour à Paris - AXA chute, le prix payé pour racheter Groupe XL jugé trop élevé

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’annonce de l’acquisition par Axa de l’assureur américain, Groupe XL, pour 15,3 milliards de dollars (12,4 milliards d'euros), sa plus importante transaction depuis le rachat de Winterthur pour 8,9 milliards d’euros en 2006, est accueillie froidement en Bourse. L’action de l’assureur français chute de 7,54% à 23,16 euros, soit la plus forte baisse de l’indice CAC 40, en raison d’un prix jugé trop élevé. Axa offre 57,60 dollars par action Groupe XL en numéraire, soit une prime de 33% par rapport au prix de clôture du 2 mars.L'opération sera financée grâce aux 3,5 milliards d'euros de trésorerie disponible, à environ 3 milliards d'euros tirés de l'émission de dette subordonnée et à 6 milliards d'euros liés à l'introduction en bourse prévue des activités américaines (activités vie, épargne, retraite d'Axa aux Etats-Unis et participation dans AllianceBernstein). Alors qu'une IPO d'une partie minoritaire de ces métiers est prévue au deuxième trimestre, Axa a annoncé aujourd'hui sa volonté " d'accélérer son désengagement ".Les synergies annuelles du rachat de Groupe XL sont estimées à environ 400 millions de dollars avant impôts.Employant 7 400 personnes, Groupe XL a enregistré en 2017 une perte nette (part du groupe) de 560 millions de dollars pour 15 milliards de dollars de primes.CM-CIC note que cette transaction fait évoluer le modèle économique et de risque de l'entreprise, vers un modèle plus technique que financier, tendance rendue plus nécessaire par une longue période de taux bas." Cette opération est une opportunité stratégique unique qui permet à Axa de faire évoluer son profil d'activité d'une entreprise majoritairement présente sur la vie, épargne, retraite vers un acteur dont l'assurance dommages devient le métier principal, " a expliqué Thomas Buberl, directeur général d'AXA.Axa va ainsi devenir le numéro 1 mondial de l'assurance dommages des entreprises en termes de primes (revenus d'environ 30 milliards d'euros). L'assurance d'entreprises en dommages était l'une des lignes de métiers jugées stratégiques dans le cadre du plan Ambition 2020 présenté en juin 2016. Les objectifs de ce plan ont été réaffirmés ce matin : croissance du résultat opérationnel par action de 3% à 7% par an en moyenne et rentabilité des fonds propres comprise entre 12% et 14%.