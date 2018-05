Axa : Wall Street n'a offert que 20 USD par action Axa Equitable

L’introduction en bourse de la filiale américaine d’Axa a permis à l’assureur d’obtenir 2,745 milliards de dollars en échange de 24,5% du capital d’Axa Equitable. C’est moins que prévu, car les banques mandatées pour mener à bien l’opération ont dû faire reculer le prix du placement à 20 USD par action pour en assurer le succès. C’est significativement moins que la fourchette initialement prévue, 24 à 27 USD. Axa pourrait récupérer environ 411 millions de dollars de plus du placement de 20,6 millions d’actions additionnelles proposées aux établissements qui ont orchestré l’opération.



La valorisation d’Axa Equitable atteint ainsi 11,22 milliards de dollars, sur la base de 561 millions d’actions en circulation. En parallèle, l’assureur français a fixé les modalités définitives de l’émission de 750 millions de dollars d’obligations échangeables en actions Axa Equitable. Les convertibles seront émises le 14 mai avec un coupon de 7,25%. A leur arrivée à échéance en mai 2021, elles seront échangées contre un minimum de 31,914 millions d’actions si le cours des actions AEH est supérieur ou égal à 23,50 USD, et un maximum de 3,75 millions d’actions si les cours ne sont pas supérieurs à ceux de l’entrée en bourse.



Un titre et un secteur chahutés



La levée de fonds représente un enjeu particulier pour le groupe, car elle est destinée à financer en partie le rachat de l’assureur américain XL Group. Ces dernières semaines, le secteur a été balloté à cause de l’inconstance des résultats de plusieurs de ses représentants. Autant dire que le contexte n’était guère favorable pour une « IPO ». Depuis quelques jours, des rumeurs circulaient sur un prix d’introduction inférieur à la fourchette initiale. Le rachat de XL Group ne fait pas vraiment l’unanimité chez les professionnels, chez qui deux reproches principaux émergent : un prix élevé (15,3 milliards de dollars) et un facteur d’accroissement de la volatilité des résultats. Axa va devoir démontrer, à l'avenir, que son offensive dans l'assurance grands risques et la réassurance aux Etats-Unis en valait la chandelle.





En mars, l'accueil négatif du rachat de XL Group est clairement visible sur ce graphique et provoque une sousperformance d'Axa non seulement par rapport à son secteur mais aussi par rapport aux indices