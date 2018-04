Axa : a reçu 3,2 Mds$ avant l'IPO de sa filiale américaine

25/04/2018 | 18:53

AXA annonce aujourd'hui que sa filiale américaine (AXA Equitable Holdings, Inc.) a finalisé avec succès les transactions de réorganisation préalables à son introduction en bourse (pre-IPO).



Ces transactions comprennent notamment le remboursement de tous les prêts internes accordés par le Groupe AXA ainsi que l'acquisition des participations dans Alliance Bernstein détenues auparavant par AXA S.A. et d'autres entités du Groupe.



' En conséquence, AXA S.A. a reçu 3,2 milliards de dollars américains qui contribueront au financement de l'acquisition du Groupe XL, annoncée le 5 mars 2018 ' explique le groupe.



