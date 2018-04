Axa : est en passe de lancer l'IPO de sa filiale américaine Axa Equitable - PRESSE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa projette de lancer à la fin de la semaine du 23 avril l'introduction en Bourse (IPO) d'Axa Equitable, sa filiale américaine d'assurance-vie et de gestion de fortune, selon IFR, un service de Thomson Reuters, qui cite des banquiers.

Joint par L'Agefi-Dow Jones, Axa n'était pas joignable dans l'immédiat pour commenter cette information.

Le groupe avait indiqué en février que l'introduction en Bourse d'Axa Equitable était prévue pour le deuxième trimestre de l'année 2018.

"L'introduction en Bourse d'Axa Equitable, de l'ordre de 4 milliards de dollars (3,3 milliards d'euros), pourrait être jusqu'à présent la plus importante de l'année aux Etats-Unis", souligne Reuters.

Cette opération doit financer une grande partie de l'acquisition de XL Group, annoncée le 5 mars par Axa et réalisée au prix de 12,4 milliards d'euros. Sur ce total, six milliards d'euros proviendront de l'IPO américaine et des "transactions associées", avait alors indiqué Axa.

-Christine Lejoux, Agefi-Dow Jones; 33 (0)1 41 27 48 14; clejoux@agefi.fr ed :

