Axa : l'IPO américaine rapporte moins que prévu

10/05/2018 | 14:33

L'assureur français Axa a dévoilé ce matin les conditions définitives dans lesquelles sa principale filiale américaine, Axa Equitable Holdings, sera introduite à Wall Street. L'appétit des investisseurs a été un peu inférieur aux prévisions du groupe, alors que le produit de l'opération servira à financer l'acquisition de XL Group.



Axa Equitable Holdings (AEH) ? Il s'agit schématiquement des opérations 'vie', retraite et des parts dans la gestion Alliance Bernstein que le groupe français possède outre Atlantique. Afin de faire évoluer son périmètre, Axa va placer près du quart du capital de cette filiale à Wall Street.



Initialement, le prix de référence envisagé allait de 24 et 27 dollars américains par action AEH. Il ressortira en définitive à 20 dollars, prix auquel ont été placées 137,25 millions d'actions qui dès cet après-midi coteront sur le New York Stock Exchange pour ce qui est la plus importante IPO américaine de l'année, à cette date.



Le groupe français en retirera un produit brut de 2,75 milliards de dollars, soit 21% de moins que ce que le milieu de la fourchette initiale (entre 3,3 et 3,7 milliards de dollars) permettait d'escompter. Montant qui s'ajoute aux 3,2 milliards de dollars déjà reçus par Axa de sa filiale américaine après des opérations de préparation 'pre IPO'.



L'annonce est d'importance car le produit de cette IPO entre dans la composition du financement d'une acquisition majeure pour Axa : celle de XL Group, très présent sur le segment de l'assurance dommages des entreprises. Annoncée le 5 mars dernier, cette opération à 15,3 milliards de dollars (12,4 milliards d'euros environ) sera réglée en numéraire.



Pour payer ce montant, Axa entendait initialement utiliser sa trésorerie disponible (3,5 milliards d'euros), émettre de la dette (pour 3 milliards d'euros), complétés par 6 milliards d'euros 'liés à l'introduction en bourse prévue des activités américaines ainsi qu'aux transactions associées', indiquait le groupe le 5 mars dernier.



EG



