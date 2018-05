Axa : les produits totaux de l'IPO d'Axa Equitable s'élèvent à 4 mds de dollars

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur français ASA (CS.FR) a annoncé lundi que les produits totaux de l'introduction en bourse à New York de sa filiale Axa Equitable Holdings, ou AEH, s'élèvent à 4 milliards de dollars, et qu'il considère le financement de son acquisition du groupe XL comme étant sécurisé.

"Les produits totaux s'élèvent à 4,0 milliards de dollars américains, grâce à la vente de 24,5% des actions existantes d'AEH à 20 dollars américains par action, à l'émission de 750 millions de dollars américains d'obligations obligatoirement échangeables en actions d'AEH, ainsi qu'à l'exercice d'options de surallocation octroyées aux banques du syndicat", a expliqué Axa dans un communiqué.

"Les options ont été pleinement exercées, entraînant l'achat par les banques du syndicat de 20,6 millions d'actions supplémentaires d'AEH (3,7% des actions existantes d'AEH) ainsi que l'achat de 112,5 millions de dollars américains d'obligations obligatoirement échangeables en actions", a précisé l'assureur.

L'action Axa Equitable a été introduite jeudi dernier sur la Bourse de New York à 20 dollars, en-deçà de la fourchette indicative de 24 à 27 dollars communiquée par le groupe.

Suite à cette opération, Axa considère comme étant "sécurisé" le financement de l'acquisition du spécialiste américain de l'assurance dommages des entreprises et de la réassurance XL Group, annoncée début mars dernier.

"Le financement de l'acquisition du Groupe XL (12,4 milliards d'euros) est en très bonne voie et tout à fait conforme à l'annonce du 5 mars 2018: environ 3,5 milliards d'euros de trésorerie disponible, 2,6 milliards d'euros au titre des transactions de réorganisation 'pre-IPO', 3,3 milliards d'euros de produits totaux provenant de l'IPO, ainsi que l'émission initiale de 2 milliards d'euros de dette subordonnée (sur un total de 3 milliards d'euros prévus)", a expliqué Axa.

L'assureur a également réitéré ses estimations financières, à savoir un ratio d'endettement estimé à environ 32% à fin 2018 (ou en dessous si l'émission de dette restante est plus faible que prévue initialement) et inférieur à 28% d'ici fin 2020 ainsi qu'un ratio de solvabilité II estimé entre 190% et 200% à fin 2018. "L'impact de la dilution du résultat provenant de l'IPO des activités américaines en 2018 devrait être neutralisé par l'intégration de XL Group", a rappelé Axa.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 90; adore@agefi.fr; ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire