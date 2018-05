Axa : pénalisé au 1e trimestre par les changes, confiant pour l'IPO aux USA

L'assureur français, qui a lancé la semaine dernière la mise en Bourse de sa filiale américaine d'assurance vie et de gestion d'actifs, indique dans un communiqué que ses revenus ont atteint 30,8 milliards d'euros sur le trimestre contre 31,6 milliards un an plus tôt.

En données comparables, ses revenus ressortent en hausse de 2,2%, portés notamment par l'activité du groupe en France dans l'assurance vie, l'assurance santé, l'épargne et la retraite.

Aux Etats-Unis, sous l'impact des changes, le chiffre d'affaires a reculé de 16% entre janvier et mars, à 3,79 milliards d'euros.

Axa a une nouvelle fois voulu rassurer sur sa capacité à financer le rachat pour 12,4 milliards d'euros de l'assureur XL Group annoncé début mars, grâce notamment aux fonds qui seront levés à l'occasion de l'introduction en Bourse (IPO) d'Axa Equitable à New York.

Lors de l'assemblée générale du groupe mercredi dernier, les actionnaires ont à plusieurs reprises interpellé la direction d'Axa sur le financement de cette acquisition, source d'inquiétudes aussi sur les marchés.

PRIX DE L'IPO LA SEMAINE PROCHAINE

"Le financement est en bonne voie", a déclaré Gérald Harlin, le directeur financier d'Axa lors d'une conférence téléphonique, ajoutant que le prix définitif de l'IPO de sa filiale serait fixé dans le courant de la semaine prochaine.

"Nous sommes tout à fait sereins et tout à fait confiants sur cette opération", a-t-il ajouté.

La fourchette de prix a été fixée jeudi dernier entre 24 et 27 dollars par action Axa Equitable dont 24,5% du capital seront proposés aux investisseurs, ce qui permettrait de lever jusqu'à trois milliards d'euros.

Le groupe va aussi financer le rachat de XL Group sur sa trésorerie et grâce à des émissions de dette subordonnée. Il s'appuiera aussi sur trois milliards de dollars issus du remboursement par ses entités américaines de dettes intra-groupe.

A la Bourse de Paris, avant l'annonce des résultats trimestriels, l'action Axa a clôturé jeudi à 22,40 euros.

(Edité par Jean-Michel Bélot)

par Matthieu Protard et Maya Nikolaeva