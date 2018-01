Axa rachète l'américain Maestro Health pour 127 mio EUR

Paris (awp/afp) - Le géant français de l'assurance Axa a annoncé lundi le rachat de la société américaine de gestion numérique des couvertures de santé, Maestro Health, pour 155 millions de dollars (environ 127 millions d'euros).

La finalisation de l'opération, soumise à des autorisations réglementaires, devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2018, a précisé Axa dans un communiqué.

Fondée en 2013, Maestro Health emploie plus de 300 personnes et couvre actuellement plus d'un million de personnes.

La société américaine propose aux moyennes et grandes entreprises une plate-forme numérique afin de mieux accompagner leurs salariés dans leurs parcours de soin, a expliqué à l'AFP Guillaume Borie, directeur de l'innovation chez Axa.

"L'objectif est double: à la fois mieux orienter les salariés et donc réduire les dépenses mais aussi et surtout faire en sorte, qu'à travers cette meilleure orientation, la qualité des soins soit meilleure", a-t-il poursuivi.

A travers cette opération, Axa entend renforcer la croissance de Maestro Health, puis déployer la plate-forme "en dehors des Etats-Unis au bénéfice de [ses] clients (...) notamment dans les marchés où on est déjà présent en assurance santé", a détaillé M. Borie.

Ce rachat s'inscrit par ailleurs dans la volonté du groupe "de consacrer 200 millions d'euros par an à l'innovation" et lui permet de mettre un pied sur le marché de l'assurance santé aux Etats-Unis où elle n'était jusqu'ici pas présente, a-t-il encore dit.

L'activité d'Axa dans le domaine de la santé s'élève à 13 milliards d'euros dans le monde, centrée sur six marchés principaux, dont la France, selon Guillaume Borie.

