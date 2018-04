Axa : réorganise ses activités suisses, prévoit un effet négatif sur le résultat net au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur Axa (CS.FR) a annoncé mardi la réorganisation de ses activités d'assurance vie collective en Suisse, une opération qui va peser sur les comptes du groupe à court terme mais devrait permettre une "contribution positive à la remontée de trésorerie au groupe au cours des trois prochaines années".

Selon un communiqué publié mardi, Axa Suisse va transférer à ses fondations de prévoyance collective "la plupart des réserves de ses affaires en cours du fonds général (représentant environ 31 milliards de francs suisses, soit environ 26 milliards d'euros) couvrant l'épargne accumulée en amont de la retraite du portefeuille d'assurance vie collective".

Ce transfert d'actifs vers les fondations, qui sont des régimes de retraites collectives gérés par un conseil d'administration indépendant, "devrait donner lieu à une réduction temporaire du résultat opérationnel du groupe Axa à hauteur d'environ 20 millions d'euros à partir de 2019 et générera un élément négatif non-récurrent affectant le résultat net à hauteur d'environ 400 millions de francs suisses (soit environ 339 millions d'euros) lors du premier semestre 2018", a prévenu Axa.

Le groupe a également précisé que la "réduction des garanties portées au bilan d'Axa devrait engendrer une baisse du besoin local en capital à hauteur d'environ 2,5 milliards de francs suisses (soit environ 2,1 milliards d'euros) en 2019, ainsi qu'une contribution positive à la remontée de trésorerie au groupe au cours des trois prochaines années, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires".

Cette réorganisation a pour but de de modifier en Suisse le modèle opératoire d'assurance complète en un modèle semi-autonome d'ici à fin 2018. "A compter de 2019, selon le modèle semi-autonome, les risques de décès et d'invalidité resteront assurés par Axa, tandis que les responsabilités liées à l'allocation d'actifs et aux rendements des investissements des assurés seront transférées aux fondations", a précisé Axa.

-Alice Doré, Agefi Dow-Jones; +33 (1) 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

