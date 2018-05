Une filiale d'Axa lève 2,75 mds de dollars à Wall Street, moins que prévu

NEW YORK (awp/afp) - L'assureur français Axa a annoncé mercredi avoir levé 2,75 milliards de dollars à l'occasion de l'entrée à Wall Street de sa filiale américaine, Axa Equitable Holdings, soit moins que prévu initialement.

Même si l'argent récupéré dans cette opération est inférieur au montant sur lequel avait misé le groupe, il s'agit de la plus importante introduction en Bourse de l'année sur la place new-yorkaise, devant la société brésilienne de services financiers (2,3 milliards de dollars en janvier) et la plateforme de vidéos iQiyi, filiale du Chinois Baidu (2,4 milliards de dollars en mars), selon les données relayées par le New York Stock Exchange.

Axa, qui avait envisagé une fourchette de prix comprise entre 24 et 27 dollars, a finalement fixé à 20 dollars le prix de l'action. Cela valorise sa filiale à 11,2 milliards de dollars.

La cotation des titres, qui seront échangées sous le symbole EQH, débute ce jeudi sur le New York Stock Exchange.

L'argent levé dans cette opération doit financer en partie le rachat, pour plus de 12 milliards d'euros, du groupe XL, spécialiste basé aux Bermudes de l'assurance aux entreprises.

jum/faa