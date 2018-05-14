Connexion
E-mail
Mot de passe
Retenir
Mot de passe oublié ?
Devenir membre gratuitement
Inscription
Inscription
Devenir membre
Inscription gratuite
Devenir client
Découvrez nos services
Paramètres
Paramètres
Cotations dynamiques 
OFFON

Accueil Zonebourse  >  Actions  >  Nyse  >  AXA EQUI    EQH

AXA EQUI (EQH)
Ajouter à ma liste  
Mes dernières consult.
Top consult.
Gérer les listes
  Rapport  
Cours en temps réel. Temps réel Cboe BZX - 14/05 20:21:21
21.37 USD   -0.09%
20:05Axa sécurise le financement de l'acquisition de XL Group
RE
18:45AXA finalise l'IPO d'Axa Equitable, sécurise le rachat de XL
RE
SynthèseCotationsGraphiquesActualitésSociétéDérivésFondsCommunauté 
Synthèse actualitéToute l'actualitéInterviewsCommuniqués sociétéPublications officiellesActualités du secteur

AXA finalise l'IPO d'Axa Equitable, sécurise le rachat de XL

share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
14/05/2018 | 18:45

14 mai (Reuters) - Axa:

* ANNONCE AVOIR FINALISÉ AVEC SUCCÈS LIPO DAXA EQUITABLE HOLDINGS, INC. ET SÉCURISÉ LE FINANCEMENT DE LACQUISITION DU GROUPE XL

* LES PRODUITS TOTAUX SÉLÈVENT À 4,0 MILLIARDS DE DOLLARS AMÉRICAINS

* LES OPTIONS DE SURALLOCATION ONT ÉTÉ PLEINEMENT EXERCÉES, ENTRAÎNANT LACHAT PAR LES BANQUES DU SYNDICAT DE 20,6 MILLIONS DACTIONS SUPPLÉMENTAIRES DAEH

* ACHAT DE 112,5 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS DOBLIGATIONS OBLIGATOIREMENT ÉCHANGEABLES EN ACTIONS

* CONFIRME SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES, AVEC UN RATIO DENDETTEMENT ESTIMÉ À ENVIRON 32% À FIN 2018 ET INFÉRIEUR À 28% DICI FIN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
AXA 0.31%22.565 Cours en temps réel.-9.06%
XL GROUP LTD 0.17%55.03 Cours en différé.56.23%
share with twitter share with LinkedIn share with facebook
share via e-mail
0
0
Réagir à cet article
Réagir le premier
Publier
loader
Toute l'actualité sur AXA EQUI
20:05Axa sécurise le financement de l'acquisition de XL Group
RE
18:45AXA finalise l'IPO d'Axa Equitable, sécurise le rachat de XL
RE
Plus d'actualités
Graphique AXA EQUI
Durée : Période :
AXA EQUI : Graphique analyse technique AXA EQUI | EQH | US0545611057 | Zone bourse
Dirigeants
Nom Titre
Mark Pearson President, Chief Executive Officer & Director
Thomas Buberl Chairman
Anders B. Malmstrom Chief Financial Officer
George Stansfield Director
Gérald Harlin Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
AXA EQUI0.00%0
Contactez-nous
+33 (0)4 78 30 41 42
Rejoignez
253 012 membres
Zonebourse.com :
A Propos :
Restez Connecté :
Liens :
 OJD Zonebourse
Copyright © 2018 Surperformance. Tous droits réservés. Les cotations sont fournies par vwd group et Interactive Data.