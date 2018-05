AXA finalise l'IPO d'Axa Equitable, sécurise le rachat de XL

Graphique AXA EQUI Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Dirigeants Nom Titre Mark Pearson President, Chief Executive Officer & Director Thomas Buberl Chairman Anders B. Malmstrom Chief Financial Officer George Stansfield Director Gérald Harlin Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AXA EQUI 0.00% 0