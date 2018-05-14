AXA finalise l'IPO d'Axa Equitable, sécurise le rachat de XL

14 mai (Reuters) - Axa:
* ANNONCE AVOIR FINALISÉ AVEC SUCCÈS LIPO DAXA EQUITABLE
HOLDINGS, INC. ET SÉCURISÉ LE FINANCEMENT DE LACQUISITION DU
GROUPE XL
* LES PRODUITS TOTAUX SÉLÈVENT À 4,0 MILLIARDS DE DOLLARS
AMÉRICAINS
* LES OPTIONS DE SURALLOCATION ONT ÉTÉ PLEINEMENT EXERCÉES,
ENTRAÎNANT LACHAT PAR LES BANQUES
DU SYNDICAT DE 20,6 MILLIONS DACTIONS SUPPLÉMENTAIRES DAEH
* ACHAT DE 112,5 MILLIONS DE DOLLARS AMÉRICAINS
DOBLIGATIONS
OBLIGATOIREMENT ÉCHANGEABLES EN ACTIONS
* CONFIRME SES PRÉVISIONS FINANCIÈRES, AVEC UN RATIO
DENDETTEMENT
ESTIMÉ À ENVIRON 32% À FIN 2018 ET INFÉRIEUR À 28% DICI FIN
2020
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(Rédaction de Paris)