Axway : Patrick Donovan nommé Directeur Général

Paris, le 9 avril 2018 - Le Conseil d'administration d'Axway Software (Euronext : AXW.PA), réuni le 6 avril 2018 sous la présidence de Pierre Pasquier, a décidé de confier à Patrick Donovan, jusqu'alors Directeur Financier, la fonction de Directeur Général du Groupe en remplacement de Jean-Marc Lazzari.

Patrick Donovan, 48 ans, bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans au sein du groupe Axway. De nationalité américaine, il a vécu plusieurs années en France et a notamment contribué, en 2011, au succès de l'opération de scission-cotation. Il a depuis supervisé les fonctions financières et juridiques du Groupe. Membre du Comité exécutif, il dispose d'une connaissance approfondie du business model d'Axway et plus largement de l'industrie du logiciel.

Cette évolution dans la gouvernance de l'entreprise est immédiatement effective et permettra l'accélération du plan de transformation à moyen terme d'ores et déjà engagé. S'appuyant sur un Comité exécutif expérimenté, auquel le Conseil d'administration a renouvelé sa confiance, Patrick Donovan aura pour principale mission d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie d'Axway.

Dans la continuité de son plan de transformation, Axway réaffirme ainsi son ambition de toujours mieux répondre aux enjeux majeurs de son marché en faisant progressivement évoluer son business model vers les offres de souscription.

Le Groupe, qui publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre le 19 avril prochain, rappelle par ailleurs que les trois premiers mois de l'année ne donnent que peu d'indications quant à la dynamique économique de l'exercice, les ventes de licences étant historiquement concentrées sur le deuxième semestre.

Pour mémoire, Jean-Marc Lazzari avait été nommé il y a 3 ans pour mener à bien le premier stade de la transformation d'Axway et sous sa direction, plusieurs étapes importantes ont été franchies. Il quitte aujourd'hui le Groupe et le Conseil d'administration tient à le remercier pour sa contribution depuis sa nomination.

