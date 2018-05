Axway Software : Assemblée Générale Mixte du 6 juin 2018 - Mise à disposition des documents préparatoires

Contacts

Relations Investisseurs : Arthur Carli +33 (0)1 40 67 29 26 - acarli@axway.com Relations Presse : Sylvie Podetti +33 (0)1 47 17 22 40 - spodetti@axway.com

Communiqué de Presse

Axway : Assemblée Générale Mixte des Actionnaires 2018, mise à disposition des documents préparatoires

Paris, le 16 mai 2018, les actionnaires de la société Axway Software SA sont convoqués à l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le mercredi 6 juin 2018 à 14 heures 30, à l'Hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 Paris.

L'avis de réunion préalable à l'Assemblée Générale Mixte comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié le 30 avril 2018 au Balo n°52.

Les documents prévus par les articles L.225-115 et R.225-83 du Code du commerce sont tenus à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions réglementaires applicables :

• Tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ;

• Tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège ou au lieu de la direction administrative de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l'Assemblée.

Les documents et informations destinés à être présentés à l'Assemblée Générale visés à l'article R.225-73-1 du Code de commerce sont disponibles sur le site internet de la société Axway Software à l'adresse suivante : http://www.investors.axway.com/fr

A Propos d'Axway

Axway (Euronext : AXW.PA) ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de relever les plus grands défis en matière d'intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d'Axway, visitez www.investors.axway.com/fr.

1