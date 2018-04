Axway Software : nouveau directeur général

09/04/2018 | 08:37

Axway Software indique que son conseil d'administration réuni le 6 avril a décidé de confier à Patrick Donovan, jusqu'alors directeur financier, la fonction de directeur général du groupe en remplacement de Jean-Marc Lazzari.



De nationalité américaine, Patrick Donovan bénéficie d'une expérience de plus de 10 ans au sein d'Axway. Membre du Comité exécutif, il dispose d'une connaissance approfondie du business model d'Axway et plus largement de l'industrie du logiciel.



'Cette évolution dans la gouvernance de l'entreprise est immédiatement effective et permettra l'accélération du plan de transformation à moyen terme d'ores et déjà engagé', explique l'éditeur de logiciels.



