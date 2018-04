Contacts

Relations Investisseurs : Arthur Carli +33 (0)1 47 17 24 65 - acarli@axway.com

Relations Presse : Sylvie Podetti +33 (0)1 47 17 22 40 - spodetti@axway.com

Communiqué de Presse

Publication : Document de Référence Axway 2017

Le Document de Référence Axway 2017, déposé à l'Autorité des Marchés Financiers, le 26 avril 2018 sous le numéro D.18-0393, en version française, est consultable sur le site web Axway Investisseurs : www.investors.axway.com/fr.

A Propos d'Axway

Axway (Euronext : AXW.PA) ouvre la voie à des expériences numériques en connectant les personnes, les systèmes, les entreprises et les écosystèmes des clients à des solutions d'infrastructure numériques. Axway AMPLIFY™, la plateforme d'intégration hybride d'Axway, connecte les données depuis n'importe quel appareil, où qu'il se trouve, étend la collaboration, supporte des millions d'applications et fournit des données analytiques en temps réel pour bâtir des réseaux d'expérience client. De l'idée à sa mise en œuvre, l'expertise d'Axway dans la gestion des API ainsi que l'échange sécurisé de fichiers et l'intégration B2B/EDI a permis de relever les plus grands défis en matière d'intégration de données pour plus de 11 000 organisations réparties dans 100 pays. Pour en savoir plus à propos d'Axway, visitez www.investors.axway.com/fr.

