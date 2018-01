Axway : Bryan Garnier abaisse sa cible

29/01/2018 | 15:19

Bryan Garnier maintient sa recommandation 'vente' et abaisse sa valeur intrinsèque ('fair value') de 20 à 18 euros sur Axway, dans le sillage de ses prévisions de BPA ajustés, à la suite d'une préannonce de résultats 2017 qui seront inférieurs aux attentes.



'La direction estime que les revenus reculeront de 3,8% en données comparables, alors qu'elle les attendait stables depuis juillet 2017, du fait de ventes de licences plu faibles que prévu', note ainsi le broker.



'Néanmoins, la marge opérationnelle non IFRS est estimée juste au-dessus de 13%, ce qui était l'objectif du groupe', tempère Bryan Garnier, qui anticipe cependant une réaction négative sur le cours de Bourse à court terme.



