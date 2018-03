BACCARAT : dévoile des résultats 2017 en progression

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Baccarat a vu son bénéfice net part du groupe augmenter de 51,4% en 2017 pour atteindre 3,37 millions d'euros et son Ebitda progresser de 4,4% à 13,5 millions. Il a représenté 9,2% (+0,5 point) d'un chiffre d'affaires de 146,59 millions d'euros. Ce dernier a baissé de 1,2%. A changes constants, les ventes de Baccarat ont toutefois augmenté de 1,4%. Pour 2018, Baccarat n'a donné aucune perspective alors qu'il est sur le point de passer dans le giron du groupe Fortune Fountain Capital."Nous resterons concentrés sur nos axes stratégiques de croissance, à savoir, le Retail et assimilé, le e-commerce, les Etats-Unis et l'Asie, tout en renforçant notre présence sur les plateformes digitales sur les marchés occidentaux, en Chine et au Japon. Le repérage d'emplacements de boutiques dans les grandes villes mondiales du luxe ainsi que des partenariats sur de nouveaux marchés sont actuellement à l'étude pour de futures ouvertures", a simplement indiqué la société.