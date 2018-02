Baccarat : Communiqué de Baccarat

Baccarat a annoncé le 19 octobre 2017 la signature par Fortune Fountain Capital (“FFC”) du contrat d'acquisition (“SPA”) de 88,8% du capital de Baccarat, auprès d'entités affiliées à Starwood Capital Group et à L Catterton, la réalisation de l'opération restant soumise à certaines approbations réglementaires en République populaire de Chine ainsi qu'aux conditions de closing usuelles.

Dans le cadre de la procédure engagée par la société Consellior et certains actionnaires individuels à l'encontre de Baccarat en vue d'obtenir l'annulation des résolutions adoptées par l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2012 relatives à l'augmentation de capital réservée de 27,5 M€ souscrite par L Catterton ( CP Crystal Luxco Sàrl), le Tribunal de commerce de Nancy a débouté, par un jugement du 3 avril 2017, Consellior et les autres demandeurs de l'ensemble de leurs demandes et ceux-ci ont interjeté appel de cette décision.

Par une ordonnance du 21 février 2018, le Juge des référés du Tribunal de commerce de Nancy a ordonné, à la demande Consellior, la mise sous séquestre de la participation détenue par CP Crystal Luxco Sàrl dans Baccarat jusqu'au prononcé de la décision de la Cour d'appel de Nancy sur le jugement du 3 avril 2017 déboutant Consellior et les autres demandeurs de leur demande d'annulation de l'augmentation de capital ci-dessus rappelée.

Les cédants viennent d'engager des discussions avec FFC sur les conséquences de cette ordonnance au regard de l'opération de cession envisagée au titre du SPA du 19 octobre 2017 et la société informera le marché de l'issue de ces discussions.

A propos de Baccarat

Baccarat (Paris, Euronext, BCRA) est une marque de luxe française internationalement reconnue comme un leader des produits en cristal haut-de-gamme et exclusifs. Depuis sa création en 1764, la société, dont la Manufacture est basée à Baccarat en Lorraine, est synonyme d'un savoir-faire unique et symbole de l'Art de Vivre à la Française. Depuis près de 250 ans, la marque a inspiré des créateurs de renom du monde en entier. Allant des luminaires d'exception à l'art de la table, des objets de décoration uniques à des bijoux raffinés et du flaconnage sur mesure, les produits de la marque et sa tradition d'excellence sont largement distribués à travers le monde. Depuis 2005, Baccarat est contrôlé par Starwood Capital Group L.L.C., au travers de la société Groupe du Louvre jusqu'au 20 février 2015 et SDL Investments I Sàrl depuis cette date. Retrouvez tout l'univers de Baccarat sur www.baccarat.com

